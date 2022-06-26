مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير المناهج في وزارة التربية والتعليم صالح العمري، على اعتماد بعض من المناهج الجديدة للعام الدراسي القادم 2022-2023 في المدارس .

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وقال العمري في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد إن مبحث الرياضيات والمباحث العلمية (الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وعلوم الأرض والبيئة) ستُدرس بمناهج جديدة للصفين الثاني ثانوي "التوجيهي" والتاسع العام القادم.



وأضاف أن المناهج العلمية الجديدة التي تم اعتمادها لطلبة "التوجيهي" تشمل الفروع المهنية .



وتابع العمري" مناهج جديدة لمبحث التربية الإسلامية لطلبة الصف الثاني والخامس والثامن والحادي عشر".



ونوه أنه تم العمل على المناهج الجديدة للفصل الدراسي القادم بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

