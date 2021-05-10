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مناوبات لموظفي دائرة الأحوال المدنية خلال عطلة عيد الفطر

الإثنين، 10-05-2021 03:00 م

مناوبات لموظفي دائرة الأحوال المدنية خلال عطلة عيد الفطر

الجوازات


الوكيل الإخباري - قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، إجراء مناوبات للدائرة خلال عطلة عيد الفطر لمدة 3 أيام من صباح الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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وقال العموش، الاثنين، إنّ المناوبات ستشمل مكتب أحوال وجوازات (عمّان المركز) الكائن في طبربور (مركز الدائرة الرئيسي).


وبين، أن الدوام في المكتب سيبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، للحالات الطارئة والتي لا تحتمل التأخير ولا تقبل التأجيل.


وأضاف، أن المناوبات ستشمل ايضاٌ مكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي والذي سيقدم خدمة إصدار جوازات السفر على مدار الساعة.


وأشار العموش، إلى أن الإجراءات جاءت تسهيلاً على المواطنين بإنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.


 




 

 


 

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