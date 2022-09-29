منتدون: العودة للقراءة تحتاج لخطة وطنية شاملة

الوكيل الاخباري - أكد منتدون في محافظة البلقاء، اليوم الخميس، أن العودة للقراءة والكتاب تحتاج لخطة وطنية شاملة وواضحة للسير فيها وتنفيذها في المجتمع الأردني في ظل انتشار سريع للتكنولوجيا والهاتف والانترنت، الأمر الذي ساهم في الابتعاد عن الكتاب والقراءة الورقية.



وبين أمين عام وزارة الثقافة الأسبق، الدكتور محمد ناجي عمايرة، خلال ندوة حوارية نظمتها مديرية ثقافة البلقاء ومنتدى زي الثقافي بمناسبة إعلان رئيس الوزراء اليوم التاسع والعشرين من شهر أيلول من كل عام يومًا وطنيًا للقراءة، أنه يجب أن نميز ونجيب على التساؤلات بكل شفافية ووضوح لتشخيص الحالة بكل دقة وصولا للحلول المناسبة، فهل نحن أمة تقرأ أو لا تقرأ.. وماذا وكيف نقرأ.. مستعرضًا العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت بتراجع القراءة عند أفراد المجتمع الأردني.

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