منتدون : مدرسة الكرك الثانوية حارسة للهوية الوطنية والثقافية

الوكيل الاخباري - قال منتدون إن مدرسة الكرك الثانوية للبنين تشكل عمقًا ثقافيًا ووطنيًا يمتد لأكثر من مئة عام على تأسيس المدرسة بالركن الشمالي الشرقي من المدينة لتكون حارسة للهوية الوطنية والثقافية للأجيال المتعاقبة.



وأضافوا، خلال ندوة ثقافية نظمتها مديرية ثقافة الكرك اليوم الخميس، تحت عنوان: "مدرسة الكرك الثانوية أصالة الماضي وعراقة الحاضر"، ضمن فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الرابع، أدارها الناشط أكرم المعاسفة، أنها كانت المدرسة الوحيدة بجنوب الأردن تناظرها بالشمال مدرسة السلط الثانوية.

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