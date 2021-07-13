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الثلاثاء، 13-07-2021 07:00 م

منتدون يؤكدون أهمية ترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد

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الوكيل الاخباري - أكد منتدون أهمية ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وترسيخ سيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد، خاصة في قطاعات التعليم.اضافة اعلان


وقالوا، خلال الندوة المرئية التي عقدها مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "قيم النزاهة ومكافحة الفساد في العمل الجامعي"، إن مكافحة الفساد تحتاج إلى جهود جماعية ومشتركة، إذ لا يمكن محاربته من جهة واحدة فقط، مؤكدين أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية من الفساد كتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها.

 




 

 


 

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