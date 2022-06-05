منتدون يؤكدون ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على البيئة

الوكيل الاخباري - افتتحت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات ندوة "حماية البيئة في الأردن: النهج التشاركي والمسؤولية المجتمعية"، التي نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة، بالتعاون مع قسم علوم الأرض والبيئة في الجامعة.



وقال مساعد أمين عام وزارة البيئة، المهندس رائد بني هاني، خلال رعايته الندوة، مندوبا عن وزير البيئة إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة لعام 1972 في ستوكهولم يعد أول مؤتمر عالمي يجعل من البيئة قضيته الرئيسية، حيث اعتمد المشاركون سلسلة من المبادئ الإدارية السليمة من أجل البيئة البشرية، كما وضع إعلان ستوكهولم، الذي تضمن 26 مبدأ، القضايا البيئية في مقدمة الاهتمامات الدولية فكان بداية الحوار بين الدول الصناعية والدول النامية حول الصلة بين النمو الاقتصادي وتلوث الهواء والماء والمحيطات والآبار ورفاه الناس في جميع أنحاء العالم.

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