منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - عاين منتدون، في ندوة حوارية بعنوان: "مخرجات اللجنة الملكية- الرسالة الوطنية التي تتضمنها مشاريع القوانين"، مخرجات اللجنة الملكية حول موضوعات الانتخابات والأحزاب والمرأة والشباب والإدارة المحلية.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنتدى اليوم الأحد، تحدث في الندوة التي عقدها مساء أمس السبت منتدى الرواد الكبار في عمان، واشتملت على محوري "الانتخابات والأحزاب" و"المرأة والشباب والإدارة المحلية"، عدد من أعضاء اللجنة بحضور عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومهتمين.

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