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الخميس، 02-06-2022 06:36 م

منتدون يوصون بإعداد معجم جامع باللغة العربية للناطقين بها وبغيرها

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الوكيل الاخباري - أوصى مشاركون في الندوة النقاشية الثانية لمجمع اللغة العربية الأردني، ضمن مشروع الندوات العلمية، والتي عقدت اليوم الخميس في المجمع بعمان، بالعمل على إعداد معجم جامع باللغة العربية للناطقين بها وبغيرها.

وفي الندوة، التي ترأسها عضو المجمع الدكتور علي محافظة، قال رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي؛ إن المجمع على استعداد للبدء بإنجاز معجم جامع يكلَّف به فريقُ عمل محدد من المجمع والخبراء والمختصين، ووضع الأسس والقواعد الخاصة بإنجازه وتأمين التمويل اللازم لذلك.

وأشار الدكتور الكركي إلى تجربة المجمع الرائدة في إنجاز معجم لسان العرب الاقتصادي بأجزائه المتعددة للدكتور عبد الرزاق بني هاني.

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