منتدى أعمال أردني أوروبي حول الريادة والرقمنة الثلاثاء المقبل

الوكيل الاخباري- تنطلق فعاليات منتدى الأعمال الأردني الأوروبي الأول بعنوان "الأردن الرقمي والأخضر: الريادة في مستقبل الأعمال"، الثلاثاء المقبل، بتنظيم من وزارة الاستثمار، وسفارة الاتحاد الأوروبي في المملكة، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية جيبا.

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وقالت الجمعية في بيان، اليوم الأربعاء، إن المنتدى سيجمع نخبة من أصحاب الأعمال من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء والأردن، بالإضافة إلى السلطات الحكومية، وصانعي السياسات، ورواد الأعمال المحليين، والمستثمرين الدوليين، ومنظمات دعم الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية، والبعثات الدبلوماسية، لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة وفرص الشراكات مع الشركات القائمة.



وأشارت إلى أن المنتدى يعد استكمالا لجهودها في تعزيز التجارة والاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي، عبر إبراز الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المملكة وقدرة المستثمرين في الأردن من الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم، ولا سيما السوق الأوروبية.



وسيبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون في المجال الاستثماري وإقامة المشروعات المشتركة والتعاون التجاري، وأهم الفرص الاستثمارية والتصديرية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.