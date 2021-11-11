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الخميس، 11-11-2021 03:29 م

منتدى الأوقاف: الأردن في الأحاديث النبوية وصف بالجنان المباركة

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الوكيل الإخباري- نظم منتدى وزارة الأوقاف للحوار الفكري، ندوة بعنوان "الهاشميون وعنايتهم بمقامات الأنبياء والصحابة في الأردن"، بمشاركة رئيس قسم الإعمار في مديرية إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها، المهندس محمد إسماعيل عليان، ومشرف مقامات الصحابة في لواء المزار الجنوبي سابقا الشيخ إبراهيم الصرايرة.

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وقال الصرايرة خلال الندوة أن العلماء أجمعوا أن الأردن يقع على بقعة طاهرة، وقد ذُكرت الأردن في أحاديث نبوية شريفة حتى وُصف الأردن بالجنان، وهذا يدلل على مكانة هذه الأرض المباركة، وقد شهدت معارك وغزوات وحروباً عديدة، فهذا البلد له عمق تاريخي وحضارة إسلامية.


وأشار إلى أن حرص الهاشميين على مواصلة عمليات البناء والرعاية للمقامات نابع من ثقافة وحس وإيمان آل هاشم الأطهار وتحملهم المسؤولية في المحافظة على قيم الإيمان والتقوى والمعرفة وتعريف الأحفاد بماضي الاجداد على هذه الأرض المباركة.


وبين الصرايرة أن عمليات بناء مقامات الصحابة في المزار الجنوبي، والتي تضم شهداء مؤتة عبدالله بن رواحة، وجعفر الطيار، وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، جاءت في جميع مراحلها على حساب خزينة الدولة، وبتبرع سخي من جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ويضم البناء مسجد وساحات وسوق تجاري والمتحف الاسلامي وسبيل وقاعة ملكية متعددة الاغراض بالإضافة إلى مرافق أخرى.


من جانبه، اشار عليان إلى أن المواقع المدرجة ضمن المقامات 52 موقعا، وتم البناء بشكل كامل لـ13موقعا، حيث تعد مقامات الصحابة في المزار الجنوبي الأضخم والأكبر من حيث المساحة والخدمات، بالإضافة لمقامات أنبياء عليهم السلام وصحابة أجلاء في مختلف محافظات المملكة، وما زالت متواصلة عملية البناء والاعمار والصيانة والرعاية بناء على توجيهات واهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.


واستعرض عليان عملية البناء والرعاية من قبل اللجنة الملكية لإعمار ورعاية المقامات حيث تضم مساجد وأسواق تجارية وساحات وحدائق وخدمات عامة وضمن بناء متميز، ومنها مقام أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وغيرهم، مؤكدا أنه لا يوجد أي رسوم بدل دخولية للمقامات بل هي مجانا وتقدم خدمات للزوار.

 

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