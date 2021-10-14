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الخميس، 14-10-2021 02:22 م

منتدى الأوقاف للحوار ينظم ندوة بمناسبة ذكرى المولد النبوي

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الوكيل الاخباري - عقد منتدى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحوار الفكري، محاضرة بعنوان "مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم...النعمة المسداة والرحمة المهداة"، مساء أمس الأربعاء، بمشاركة القاضي في المحكمة العليا الشرعية الدكتور زيد الكيلاني.

وقال الكيلاني خلال الندوة التي أدارها مدير الدراسات في الوزارة الدكتور محمد العايدي إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول تهيج له النفوس شوقاً، وحباً للقائه، وفرحا بهذه المناسبة العطرة التي تحتفل فيها الأمة بأجواء من الفرح والسرور.

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