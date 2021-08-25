الأربعاء 25-08-2021
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منتدى الاستراتيجيات الأردني يطلق مؤشر الازدهار الأردني

الأربعاء، 25-08-2021 09:16 م

منتدى الاستراتيجيات الأردني يطلق مؤشر الازدهار الأردني

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 الوكيل الاخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني مؤشر الازدهار الأردني في نسخته الثانية للعام 2020 حيث يقوم المنتدى من خلال هذا المؤشر بقياس وتقييم الرفاه في الأردن باستخدام البيانات والمؤشرات الدولية ذات الصلة بالواقع المحلي ليكون المؤشر الأكثر شمولاً من بين المؤشرات الأخرى في قياس الازدهار في الأردن.

وأوضح المنتدى أن استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمقياس أو مؤشر بديل للتنمية البشرية والرفاه يأتي بهدف التعبير عن الأداء الاقتصادي لأي دولة من خلال رقم منفرد كونه أصبح الأداة القياسية المعروفة لقياس حجم الاقتصادات ولاعتباره معيارًا ملائمًا لصانعي السياسات.

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