الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الارصاد توجه 3 تحذيرات للمواطنين حول طقس الخميس

التنمية الاجتماعية: يحتاج الأردن لأكثر من 44 ألف حضانة إضافية

الكنيست يصادق على قانون لمنع البعثات الدولية للفلسطينيين بالقدس

تقديرات اسرائيلية بأن الحرب مع حزب الله قد تندلع بالأسابيع المقبلة

الارصاد : هذا موعد تراجع الكتلة الحارة عن الأردن

بريطانيا: بدء تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

الاحتلال : سنحاول تمديد أمر إغلاق مكاتب الجزيرة

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 36586 منذ 7 اكتوبر

الأربعاء، 05-06-2024 03:33 م

منتدى الاستراتيجيات يدعو لتنويع استثمارات "الضمان الاجتماعي"

4_news_1717588971


الوكيل الاخباري- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي"، بهدف تسليط الضوء على التطور التاريخي لإجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومكونات محفظته الاستثمارية في الأردن وإجراء بعض المقارنات مع صناديق تقاعدية مختارة من بلدان أخرى لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربتها.

اضافة اعلان


وأشار المنتدى إلى أهمية المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي (مع اختلاف مسمياتها من بلد إلى آخر) في كافة الاقتصادات العالمية المتقدمة منها او الناشئة أو النامية بوصفها ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، مبينا ان عمل تلك المؤسسات يتمحور حول توفير التأمينات الاجتماعية كالرواتب التقاعدية، وغيرها من التأمينات للمشتركين من خلال اقتطاع اشتراكات بنسب معينة من منتسبيها، وحفظ تلك الاقتطاعات ضمن صندوق خاص يعمل على استثمار هذه الأموال استثمارا فعالا، وذا كفاءة؛ للحفاظ عليها وتنميتها.


وأوضح المنتدى أن الصحة المالية للصناديق التقاعدية تعتمد على أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في: قيمة أقساط اشتراكات التأمين المقتطعة، والعوائد (الأرباح) على استثمار موجودات الصندوق، وقيمة الالتزامات المدفوعة من المؤسسة (الرواتب التقاعدية وغيرها من تأمينات الحماية الاجتماعية)، وتكلفة إدارة صندوق التقاعد.


وبين المنتدى في ملخص السياسات أن تلك الصناديق تسعى لاستثمار أموالها من خلال تحقيق أفضل معدلات عائد ممكنة على محافظها الاستثمارية، مستندة إلى ثلاثة مبادئ أساسية، وهي، توفير الحماية لأموال المشتركين، وتحقيق الحد الأقصى للعائد على الاستثمار، وتوفير السيولة الكافية عند الحاجة.


وأشار الى ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن خلال العقدين الماضيين بشكل واضح، لتصل إلى 14.8 مليار دينار عام 2023، بعد أن كانت قيمتها 1.9 مليار دينار عام 2003؛ أي بمعدل نمو مركب بلغ 11.4 بالمئة سنويا. وبذلك تعادل قيمة موجودات الصندوق حوالي 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023. فيما بلغت قيمة موجودات الصندوق حوالي 15.1 مليار دينار مع نهاية آذار 2024.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

540945

مهيدات: اعتماد دولي لمؤسسة الغذاء والدواء كعضو في ICH

666051231ef41

التنمية الاجتماعية: يحتاج الأردن لأكثر من 44 ألف حضانة إضافية

e310fb4757e442bf2f1d903b4ac2a1c4

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

1717587033944

مذكرة تفاهم لإدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية

fa1601a3-085e-48be-8559-1d8b70a0536d

مسّاد يبحث تعميق التعاون الأكاديمي بين اليرموك والجامعات الأمريكية

أخبار متعلقة
1716798182903

صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي يلتقي وفدا من ملتقى النخبة