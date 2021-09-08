منتدى الاستراتيجيات يوصي بضرورة خفض كلف الإنتاج

الوكيل الاخباري - أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني في تقرير "استبيان أولويات المرحلة المقبلة وفرص زيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل للأعوام 2021 – 2023"، بضرورة تطبيق القوانين بعدالة وشفافية وخفض كلف الإنتاج، والتي تأتي ضمن أولويات القطاع الخاص المحلي.



وجاء التقرير في ضوء الجلسة التشاورية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني للفريق الحكومي وأعضاء المنتدى لمناقشة مسودة برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021 – 2023) الذي تم الإعلان عنه اخيرا حيث تم بعد الجلسة التشاورية التوافق على إرسال جميع ملاحظات أعضاء المنتدى للفريق الحكومي حول أولويات المرحلة المقبلة وفرص زيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل.

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