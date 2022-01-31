الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة تدعو الى زيادة الاقبال على المطاعيم في جميع الجرعات

المهندسين الزراعيين تفتتح موسمها التدريبي الأول للعام الحالي بإربد

محافظ البلقاء يلتقي أهالي لواء دير علا

منتدى البيت العربي الثقافي يحتفي بعيد ميلاد الملك

ورشة تظهر ضعف التنسيق بقضايا تقديم خدمات الصحة النفسية

الأشغال تباشر بتجهيز التحويلات المرورية على الطريق الصحراوي - أسماء المناطق

التربية : الوزارة خاطبت المدارس الخاصة التي أبلغت طلبتها بضرورة الدوام

إصابة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى بفيروس كورونا

الامن العام : مواطن يطعن شقيقته في الكرك

السيف الذهبي لهجانة الأمن العام في سباق الهجن الدولي في شرم الشيخ

الإثنين، 31-01-2022 08:18 م

منتدى البيت العربي الثقافي يحتفي بعيد ميلاد الملك

1202231165534791951555


الوكيل الاخباري - أقام منتدى البيت العربي الثقافي، احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الملكي، رعته سيدة الأعمال ضحوك المأمون الداود، وقدمه الدكتور عزمي حجيرات.

وأكد رئيس المنتدى صالح الجعافرة في كلمته على التفاف الأردنيين حول القيادة الهاشمية، قائلا إن "عيد ميلاد جلالة الملك فرصة لإظهار الولاء للعرش الهاشمي وابداء الامتنان لقيادته"، وألقى في نهاية كلمته قصيدة ابن الهواشم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222620032157445924

لجنة الاوبئة تدعو الى زيادة الاقبال على المطاعيم في جميع الجرعات

120223019401746173876

المهندسين الزراعيين تفتتح موسمها التدريبي الأول للعام الحالي بإربد

دير-علا-الغور-52511

محافظ البلقاء يلتقي أهالي لواء دير علا

11202110115517539106041

ورشة تظهر ضعف التنسيق بقضايا تقديم خدمات الصحة النفسية

68865_1_1643651870

الأشغال تباشر بتجهيز التحويلات المرورية على الطريق الصحراوي - أسماء المناطق

مدارس خاص

التربية : الوزارة خاطبت المدارس الخاصة التي أبلغت طلبتها بضرورة الدوام

أخبار متعلقة
f9f04467-3368-4821-a221-48548dc4d9fe

هام من صندوق الائتمان العسكري حول طلبات التمويل

120221114456444809417

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

f

حفل تأبين للأديب الراحل حنا القنصل في مأدبا

f

إربد : ورشة حول مشاركة الشباب في الانتخابات والحياة السياسية

120221711022154720127

وزارة الثقافة ومجمع اللغة العربية يبحثان توقيع مذكرة تفاهم

120225175122814417984

إربد: ورشة حول التطبيق العملي لحملات كسب التأييد