منتدى البيت العربي الثقافي يحتفي بعيد ميلاد الملك

الوكيل الاخباري - أقام منتدى البيت العربي الثقافي، احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الملكي، رعته سيدة الأعمال ضحوك المأمون الداود، وقدمه الدكتور عزمي حجيرات.



وأكد رئيس المنتدى صالح الجعافرة في كلمته على التفاف الأردنيين حول القيادة الهاشمية، قائلا إن "عيد ميلاد جلالة الملك فرصة لإظهار الولاء للعرش الهاشمي وابداء الامتنان لقيادته"، وألقى في نهاية كلمته قصيدة ابن الهواشم.

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