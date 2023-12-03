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الأحد، 03-12-2023 10:18 م

منتدى الجياد ينظم فعاليات نصرة للأشقاء الفلسطينيين

اربد


الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين بإربد، مساء اليوم الأحد، فعاليات بعنوان: "فلسطين قضيتنا"، وذلك وسط حضور عدد من المثقفين والشعراء من أبناء المحافظة.

وخلال الأمسية، التي قدم أبجدياتها رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، مشيرا إلى دور الجياد في المشهد الثقافي الأردني والعربي، وتعامله مع قضايا الأمة كرسالة وطنية أردنية، إضافة الى دور الهيئات الثقافية في تولي مسؤولياتها حول القضايا الوطنية والقومية.

وأكد المعاني دور الأردن قيادة وحكومة وشعبا بالوقوف دائما وأبدا مع الأشقاء الفلسطينيين.

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