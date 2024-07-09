منتدى الرصيفة الثقافي يحتفل برأس السنة الهجرية

الوكيل الإخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1446هـ.

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وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح حول أهمية تكثيف العمل الثقافي والأنشطة المتنوعة في لواء الرصيفة لما يتمتع به من فسيفساء اجتماعية متنوعة متعطشة للمشاركة في الحراك الثقافي خاصة في مثل هذه المناسبات العظيمة في تاريخ الإسلام.



من جهته، استعرض الشيخ محمود أبو الرب الأحداث التاريخية التي سبقت بعثة النبي الكريم سيدنا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ومسيرة الإسلام الأولى في مكة وما واجهته من مصاعب وتحديات، مشيرا الى حنكة وحكمة النبي الكريم في إدارة الدعوة في مكة والوقوف بقوة في وجه الكفر والكفار حتى أذن الله لهم بالهجرة الى المدينة المنورة.



وبين المعاني العظيمة التي حملتها الهجرة النبوية لتكون مرشدا وهاديا للمسلمين على مر العصور في رفض الظلم والشجاعة في قول الحق والعمل المنظم الجاد لتحقيق الأهداف والعدالة الاجتماعية في إدارة الدولة والمؤاخاة الشعبية بين كافة أطياف المجتمع.

بدوره، شارك الشيخ محمود العابد بمجموعة من الموشحات والأناشيد الدينية التي تحكي قصة الهجرة النبوية وتتغنى بمدح النبي الكريم وتعظم هذه المناسبة الشريفة.