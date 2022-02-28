منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، احتفالية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج الشريفين في قاعة حزب الوسط الاسلامي بلواء الرصيفة تضمنتها أمسية شارك فيها الشاعران سعيد يعقوب وبديع رباح والدكتور فاتح الصافوتي والمنشد محمود العابد وادارها محمود الحاج.



وتحدث في بداية الامسية رئيس المنتدى محمود الصالح حول اهمية هذه المناسبة الدينية المميزة وما فيها من اعجاز رباني كرم به نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بهذه المناسبات وتعظيمها وتعليم الأبناء معاني الاسراء والمعراج وما فيهما من دروس وعبر يقتدى بها للتقرب الى الله والثقة بنصره، وتأييده لنا وفك الكرب عن المكروبين من خلال التوجه لله بالدعاء.

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