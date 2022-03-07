منتدى الرصيفة ينظم أمسية بمناسبة تعريب الجيش

الوكيل الاخباري - أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 66 لتعريب قيادة الجيش العربي / القوات المسلحة الاردنية في قاعة حزب الوسط الإسلامي في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، شارك فيها اللواء المتقاعد عبدالله المومني والعميد الطبيب بشير الزعبي، وأدارها محمود الحاج.



وتحدث في بداية الأمسية رئيس المنتدى محمود الصالح، حول أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني يفتخر بجيشه العظيم وقيادته الهاشمية الحكيمة لما لهذه المناسبة من معاني ومغازي عميقة ترسخ السيادة الأردنية على كل أرضه وقراراته وقيادته.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





