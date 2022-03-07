الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

روسيا: النفط قد يتخطى 300 دولار للبرميل إذا حظرت واشنطن وأوروبا واردات الخام الروسي

السفيرة الأوكرانية في الأردن: الهدف الرئيس للمفاوضات مع موسكو هو تخفيف المعاناة الإنسانية

ما قصة "دوار واتساب" في الزرقاء؟ - صور

حجاوي: سنشهد "هدوءً" في الوضع الوبائي خلال رمضان وبعد العيد

منتدى الرصيفة ينظم أمسية بمناسبة تعريب الجيش

أوكرانيا تكشف عدد العالقين من الطلبة الأجانب

10 مليارات دولار أضرار البنية التحتية جراء القصف الروسي على أوكرانيا

عجلون : محاضرة توعوية حول أهمية تلقي لقاح كورونا

الهاشمية تبحث التعاون المشترك مع جامعة هارفارد الأميركية

اسبوع قطبي بانتظار الأردنيين

الإثنين، 07-03-2022 10:45 م

منتدى الرصيفة ينظم أمسية بمناسبة تعريب الجيش

220222823232239566544


الوكيل الاخباري - أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 66 لتعريب قيادة الجيش العربي / القوات المسلحة الاردنية في قاعة حزب الوسط الإسلامي في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، شارك فيها اللواء المتقاعد عبدالله المومني والعميد الطبيب بشير الزعبي، وأدارها محمود الحاج.

وتحدث في بداية الأمسية رئيس المنتدى محمود الصالح، حول أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني يفتخر بجيشه العظيم وقيادته الهاشمية الحكيمة لما لهذه المناسبة من معاني ومغازي عميقة ترسخ السيادة الأردنية على كل أرضه وقراراته وقيادته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
62263ed954f56

السفيرة الأوكرانية في الأردن: الهدف الرئيس للمفاوضات مع موسكو هو تخفيف المعاناة الإنسانية

Screenshot_19

ما قصة "دوار واتساب" في الزرقاء؟ - صور

bsam-hjawy-dw-ljnt-alawbyt

حجاوي: سنشهد "هدوءً" في الوضع الوبائي خلال رمضان وبعد العيد

320226235834238665834

عجلون : محاضرة توعوية حول أهمية تلقي لقاح كورونا

ffff

الهاشمية تبحث التعاون المشترك مع جامعة هارفارد الأميركية

d941vclb

الخارجية تُصدر تعميماً هاماً لذوي الطلبة الأردنيين في موسكو الراغبين بإرسال أموال لأبنائهم

أخبار متعلقة
2202220205146635844233

ورشة حول قانون الانتخاب والإدارة المحلية بإربد

w

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

348e9b9371563eb78418b31f3def37f8

توصية بإحالة مخالفات في "الأردنية والهاشمية ومؤتة والتكنولوجيا" لمكافحة الفساد

ffffff

حوارية حول الانتخابات البلدية في الرصيفة

w

الجامعة الأردنية في العقبة تكرم الصحفيين والإعلاميين

2202215181737350003297

اوقاف الرصيفة تطلق مبادرة ختم القرآن