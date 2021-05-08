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السبت، 08-05-2021 04:57 م

منتدى الوسطية يشجب الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

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الوكيل الاخباري - عبر المنتدى العالمي للوسطية عن قلقه الكبير من تطور الأحداث الأخيرة المتسارعة في القدس الشريف وباحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وما تمارسه اسرائيل ضد الشعب العربي الفلسطيني في الاراضي المحتلة بمنعهم من إقامة العبادات في شهر رمضان المبارك.
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وقال المنتدى في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال تقوم يوميا باعتداءات سافرة على المسجد الأقصى المبارك والمصلين الآمنين باستخدام القنابل الصوتية والرصاص المطاطي القاتل في عملية انتهاك صريح لدور العبادة وترويع ممنهج للمصلين ضاربين بعرض الحائط الشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي تراعي حماية دور العبادة وحق المصلين الإنساني في ممارسة شعائرهم بحرية وامان.

 




 

 


 

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