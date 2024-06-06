منتدى كفريوبا يطلق سلسلة محاضرات ثقافية

الوكيل الاخباري- قال مدير مديرية ثقافة محافظة إربد الدكتور سلطان الزغول حين نتحدث عن تطويع الجسد لخدمة الأهداف السامية والسلام النفسي، مشيرا الى أن هذا من صلب الاحتفال ومظهر حضاري مختلف نشجعه ونثني عليه خاصة ونحن نلمس تعاون المجتمع المحلي ممثلا بداعمي المنتدى من أبناء كفريوبا وأعضاء المنتدى وهذه الثلة الطيبة التي ملأت المكان لتستنير عقولها".

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وأضاف الزغول خلال رعايته مساء امس سلسلة محاضرات ثقافية ينظمها منتدى كفريوبا الثقافي للباحث زكريا بطاينة، بحضور رئيس المنتدى سمير الردايدة وأعضاء المنتدى والرئيس الفخري صبحي القواسمة وحشد من المواطنين، "عبر تاريخ الفكر الإنساني ظهر خطان لتعامل الإنسان مع تحقيق أهدافه في الحياة، هما الخط العقلي الذي تجلى في منهج أرسطو العقلي، والخط المثالي الذي تبناه أفلاطون، ثم طوره الفيلسوف المصري افلوطين في العهد اليوناني، والذي قدم للإنسانية نظرية الفيض التي نهل منها الفلاسفة والمتصوفة العرب وقدموا لنا نماذج في الارتقاء الفكري والنفسي".



واستحضر الزغول في حديثه قصيدة ابن سينا "العينية في النفس"، والتي لخص عبرها فيلسوف الأمة الخالد فلسفته الإشراقية.



من جهته قال الردايدة إن "القيادة الهاشمية تبث في القلوب الأمل بأن الوطن سيبقي بإذن الله ملاذ أمننا واستقرار المنطقة، واستمرار مسيرة التقدم والإنجاز التي يقودها جلالته بخطى هاشمية ثابتة".



وقدم الباحث زكريا بطاينة خلال الأمسية محاضرته حول "ميزان الاستحقاق"، والتي طعمها بالتحاور مع الحضور حول أسس الارتقاء النفسي والطاقة الفكرية الهظيمة التي يمنحها للإنسان التدبر في كتاب الله عز وجل.

يذكر أن هذه الأمسيات الثقافية ستستمر تباعا بعناوين مختلفة حتى أوائل شهر تموز المقبل.