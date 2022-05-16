منتدى نشميات البادية الوسطى الثقافي يعقد لقاءه السنوي

الوكيل الاخباري - ناقش منتدى نشميات البادية الوسطى الثقافي، خلال لقائه السنوي، اليوم الاثنين، جدول أعمال المنتدى للمرحلة المقبلة، بحضور مندوب وزارة الثقافة، أحمد أبو صنوبر وأعضاء المنتدى.



وتخلل اللقاء، الذي عقد في ديوان رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى نشميات البادية الوسطى الثقافي، إيمان الفايز، كلمات لعدد من السيدات وأعضاء المنتدى طرحن خلاله الأفكار والتوجهات وتبادل الخبرات كل في مجال تخصصها.

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