منتدى يوصي بوضع معايير لإصدار شهادة منشأ عربية للمجوهرات

الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات، الذي عقد في عمان اليوم الأحد، بوضع معايير واضحة فنيا لإصدار شهادة منشأ عربية للحلي والمجوهرات والسعي لتفعيل اتفاقية الجمارك الموحدة الصادرة عن جامعة الدول العربية.



وتضمنت التوصيات التي تلاها ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إقامة معرض متخصص سنوي للحلي والمجوهرات وإنشاء مركز للتدريب لصناعة الحلي والمجوهرات واعتماد شهادة عربية موحدة بهذا الخصوص.

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