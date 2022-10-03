منتديا الرصيفة والفضيلة ينظمان أمسية ثقافية منوعة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، بالتعاون مع منتدى الفضيلة الثقافي اليوم الاثنين أمسية ثقافية مشتركة في قاعة بلدية الرصيفة بحضور مدير ثقافة محافظة الزرقاء أيمن عرار، ضمن أنشطة المنتدى تفعيلا لاحتفالية إعلان مدينة الرصيفة مدينة الثقافة الأردنية لعام 2022.



وتحدث رئيس منتدى الرصيفة محمود الصالح حول أهمية التواصل المستمر بين الهيئات الثقافية لإثراء الحركة الثقافية والأدبية في لواء الرصيفة ووضع المدينة بقوة على خارطة الثقافة الأردنية ورسم صورة مشرفة عما وصلت إليه الفعاليات الثقافية في اللواء.

اضافة اعلان