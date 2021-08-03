منحة بـ18.6 مليون يورو لمعالجة مياه الصرف الصحي في الرمثا وسهل حوران

الوكيل الاخباري -

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وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) في عمان لوك لوكبيالك، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة بقيمة 18.6 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية الاستثمار لدول الجوار (NIP) كجزء من حزمة تمويل بقيمة 6 .98 مليون يورو لدعم تطوير مشروع جديد لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الرمثا وسهل حوران.وبحسب بيان صحفي لمكتب الوكالة الفرنسية للانماء ، فإن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي لنظام الصرف الصحي الحالي، والتوسع لاحقًا لتغطية المناطق غير المخدومة في منطقة الرمثا.