منحة لإعادة تأهيل حديقة كفر أسد في بلدية الوسطية

الوكيل الإخباري - حصلت بلدية الوسطية غربي إربد على منحة من مشروع دعم البلديات الممول من اتحاد البلديات الكندي، لغاية إعادة تأهيل حديقة كفر أسد.

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وقال متصرف لواء الوسطية، رئيس لجنة البلدية خلدون العبادي إنه سيجرى من خلال المنحة البالغ قيمتها 20 ألف دينار تنفيذ مشروع إعادة تأهيل حديقة الأطفال في كفر أسد من قبل الجهة الداعمة بالتعاون مع البلدية، ويشمل التأهيل توسعة مساحات الحديقة، ومناطق اللعب للأطفال، إضافة إلى تركيب ألعاب جديدة آمنة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.