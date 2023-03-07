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الثلاثاء، 07-03-2023 05:18 م

منحة يابانية لجمعية الفاروق لرعاية الأيتام

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الوكيل الاخباري - قدمت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، منحة إلى جمعية الفاروق في مخيم إربد للاجئين الفلسطينيين، لتوفير المعدات الطبية، في إطار برنامج منح المساعدة لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي GGP.

وقالت السفارة اليابانية في بيان صحفي، إن المنحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في عيادة الجمعية من خلال توفير أجهزة الأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، وتحليل الدم، مشيرة إلى أن وجود هذه الأجهزة الجديدة سيعزز من قدرة العيادة على تقديم تشخيص سريع وأكثر دقة، وتحسين جودة الخدمات الطبية للاجئين الفلسطينيين وغيرهم في إربد.

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