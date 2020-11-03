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الثلاثاء، 03-11-2020 02:05 م

منح أعلى وسام ياباني لطاهر المصري

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الوكيل الإخباري - قررت حكومة اليابان منح وسام غراند كوردون من طبقة وسام الشمس المشرقة، وهو أعلى وسام ياباني يمنح للأجانب، لرئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري.

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وقالت السفارة اليابانية في عمان ببيان، اليوم الثلاثاء، إن منح الوسام يأتي تعبيراً عن أسمى درجات التقدير والامتنان من اليابان لمساهمة المصري الجليلة في تقوية أواصر العلاقات الودية الثنائية بين اليابان والأردن.


واضافت إن وزير خارجية اليابان موتيغي توشيميتسو، بعث رسالة إلى المصري، أعرب فيها عن أسمى آيات التهنئة على منحه الوسام تقديراً لمساهماته المتميزة في تعزيز العلاقات.


واشارت الى انه سيقام حفل منح الوسام الإمبراطوري في القصر الإمبراطوري في الحادي عشر من الشهر الجاري، حيث يقوم إمبراطور اليابان بمنحه للمصري.


 




 

 


 

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