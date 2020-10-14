منح دراسية للاردنيين في الامارات

الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة والناجحين في امتحان الثانوية العامة الإماراتية أو ما يعادلها للعام 2020 الحاصلين على معدل 80% فأعلى فقط والراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من جامعة الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الدراسي 2020 / 2021 ضرورة تقديم طلب الاستفادة من المنح عبر الرابط الآتي: (http://rce.mohe.gov.jo/uae2020/)

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وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 /10 / 2020 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 20 /10 /2020 ضمن كليات (الهندسة، الإدارة والاقتصاد، العلوم الانسانية والاجتماعية، العلوم، التربية، الاغذية والزراعة، القانون) .



علماً بأن القبول سيكون على الفصل الدراسي الثاني للعام 2020 / 2021 ، و

يتم التقدم من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.



