الأربعاء 14-10-2020
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الأربعاء، 14-10-2020 05:51 م

منح دراسية للاردنيين في الامارات

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة والناجحين في امتحان الثانوية العامة الإماراتية أو ما يعادلها للعام 2020 الحاصلين على معدل 80% فأعلى فقط والراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من جامعة الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الدراسي 2020 / 2021 ضرورة تقديم طلب الاستفادة من المنح عبر الرابط الآتي: (http://rce.mohe.gov.jo/uae2020/)

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وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 /10 / 2020 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 20 /10 /2020 ضمن كليات (الهندسة، الإدارة والاقتصاد، العلوم الانسانية والاجتماعية، العلوم، التربية، الاغذية والزراعة، القانون) .

 علماً بأن القبول سيكون على الفصل الدراسي الثاني للعام 2020 / 2021 ، و
يتم التقدم من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.


 




 

 


 

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