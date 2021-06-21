منح علاوة لا تقل عن 135% للمهن الطبية المساندة

الوكيل الاخباري -

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وافق وزير الصحة فراس الهواري، الاثنين، على منح علاوة فنية لا تقل عن 135% للمهن الطبية المساندة .ووفقا لكتاب الوزير جاء فيه "موافقة وزير الصحة فراس الهواري على منح علاوة لا تقل عن 135% للاداريين والمحاسبين والقانونيون والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتمريض المشارك العاملين في الوزارة من حملة شهادة البكالوريس والدبلوم وذلك أسوة بباقي المهن العاملة في الوزارة".وبحسب الكتاب ان العلاوات الفنية التي تتقاضاها هذه الفئات هي الاقل في جميع الوزارات والتي تتراوح ما بين 35,65%، وهذا لا يتناسب مع أسس العدل المعمول بها في الأردن وسيتم طلب رصد مخصصات لهذه الغاية ضمن موازنة 2022