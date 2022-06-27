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الإثنين، 27-06-2022 12:15 م

منح للحصول على شهادة المحاسب الاداري المعتمد

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الوكيل الإخباري- أعلن معهد المحاسبين الإداريين، عن منح 125 طالباً اردنيا بمجالات المالية والمحاسبة المؤهلين من جامعات بارزة بالمملكة، فرصة للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد "سي ام ايه "عالمياً.

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وقال بيان المعهد، اليوم الاثنين، إن المبادرة جاءت بدعم من الجمعية الأردنية للمحاسبين الإداريين، وأعضاء هيئات تدريسية من 15 جامعة مختلفة في الأردن، حيث تمكن معهد المحاسبين الإداريين من اختيار مجموعة من أبرز المتخصصين في مجالات المالية والمحاسبة بالمملكة متيحاً لهم فرصة الحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد.


وقالت مديرة العمليات في الشرق الأوسط وافريقيا والهند بالمعهد، هنادي خليفة، ان المعهد بدأ باتخاذ خطوات لتأكيد أهمية صقل المهارات في مجالات المالية والمحاسبة وإعادة تشكيلها، وإتاحة فرص وافرة للمهنيين الواعدين لتطوير أنفسهم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لإضافة قيمة للشركات والمؤسسات التي سيعملون بها مستقبلاً.


واشارت الى انه على مدار نحو 50 عاماً، حافظت شهادة المحاسب الإداري المعتمد على مكانتها كمعيار عالمي للمحاسبين الإداريين والخبراء الماليين.


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