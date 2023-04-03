منح 455 ألف قرض من شركات التمويل الأصغر مع نهاية 2022

الوكيل الإخباري -

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أظهرت بيانات رسمية أنه بلغ عدد القروض النشطة التي تلقاها مواطنون من شركات التمويل الأصغر في الأردن مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي بلغت ( 454.612) قرضاً.وأضافت البيانات التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن عدد المقترضين النشطين في كل ارجاء المملكة ( 450.571) مقترضا، حيث بلغ متوسط قيمة القرض 318 ديناراً، ومتوسط حجم القرض 700 دينار.وحول نسبة النساء المقترضات من شركات التمويل الأصغر، أشارت الأرقام إلى أنه قد شكلن ( 66.3% ) من مجموع المقترضين، فيما وصلت نسبة الذكور إلى (34%). وحول المحافظات، تربعت العاصمة عمّان على قائمة المحافظات الأكثر اقتراضاً بتسجيل ( 143.966) قرضاً نشطا، تلتها محافظة إربد بتسجيل( 75.982) قرضاً نشطاً.وبينت الأرقام أن نسبة (القروض المعدومة) من مجموع القروض الممنوحة من شركات التمويل الأصغر لم تتجاوز ( 1 % ) وفقاً لمؤشرات الأداء خلال الربع الرابع من 2022.