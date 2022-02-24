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الخميس، 24-02-2022 09:30 ص

منخفضان جويان يؤثران على الأردن - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - من المنتظر أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق يبدأ اليوم الخميس ويمتد إلى يوم غدٍ الجمعة، ويجلب معه الأمطار الغزيرة على فترات في معظم مناطق المملكة الشمالية والوسطى.

وبينت إدارة الأرصاد الجوية، أن المنخفض من المتوقع أن يتجدد بداية الأسبوع القادم اعتباراً من يوم السبت، إلى أن يتراجع تدريجياً يوم الأحد مع بقاء الأجواء الباردة. 

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وتتأثر المملكة اليوم الخميس تدريجياً بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر، تتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها العقبة، يصحبها الرعد على فترات في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويوم غدٍ الجمعة يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة جداً، وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويتجدد  المنخفض يوم السبت، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام مع استمرار تساقط الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتتناقص تدريجياً كميات الغيوم، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبدأ تاثير المنخفض بالتراجع يوم الاحد، وتكون الأجواء مستقرة في كافة المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

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