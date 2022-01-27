منخفض الخير يقطع الكهرباء عن مناطق وعودة التيار مع ساعات العصر

الوكيل الإخباري - تسبب "منخفض الخير" بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المواطنين، في مناطق عمان الشرقية وبيادر وادي السير و ابو السوس وما حولها.



وشكا مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" من انقطاع التيار الكهربائي عنهم لساعات، موضحين أن الانقطاع كان في البداية متكرر والآن ما زال مستمرا منذ 3 ساعات.

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من جهته قال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله إن انقطاع التيار الكهربائي جاء بسبب سقوط الأشجار على الاعمدة، موضحاً أن كوادر الشركة تعمل على إصلاح ما يمكن الوصول إليه.



وأشار عبدالله، إلى أن اغلاقات الطرق بسبب تراكم الثلوج يحد من حركة الكوادر للوصول الى مناطق الاعطال، موضحا أن هناك نحو 15 موقعا تعرض لانقطاع التيار الكهربائي.



وتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح مع ساعات عصر اليوم، وذلك بعد فتح الطرق بشكل أكبر.



وشهدت معظم محافظات المملكة منذ مساء أمس الأربعاء تساقطا كثيفا للثلوج.

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