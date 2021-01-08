منخفض جوي قادم إلى المملكة

الوكيل الإخباري - كشفت مواقع عربية خاصة في متابعة الطقس في تقارير سابقة ان هناك فرصة لتساقط الثلوج على المناطق متوسطة الارتفاع في بلاد الشام في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني (الشهر الحالي).



وكانت دائرة الأرصاد الجوية ، أوضحت لـ"الوكيل الإخباري" أن الخرائط الجوية لا تشير إلى احتمالية أن تشهد المملكة ذلك .

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وقالت "إن المملكة ستتأثر خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بكتلة هوائية رطبة ، قد تؤدي إلى هطولات مطرية" .



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