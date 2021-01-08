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المملكة تسجل 21 وفاة و1092 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 08-01-2021 04:15 م

وفق "الأرصاد الجوية"

منخفض جوي قادم إلى المملكة

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - كشفت مواقع عربية خاصة في متابعة الطقس في تقارير سابقة ان هناك فرصة لتساقط الثلوج على المناطق متوسطة الارتفاع في بلاد الشام في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني (الشهر الحالي).

وكانت دائرة الأرصاد الجوية ، أوضحت لـ"الوكيل الإخباري" أن الخرائط الجوية لا تشير إلى احتمالية أن تشهد المملكة ذلك .

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وقالت "إن المملكة ستتأثر خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بكتلة هوائية رطبة ، قد تؤدي إلى هطولات مطرية" .


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