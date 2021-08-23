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الإثنين، 23-08-2021 04:12 م

مندوبا عن الملك، الأمير غازي يفتتح المرصد الفلكي في وادي رم

امير


الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، اليوم الاثنين، المرصد الفلكي، الذي أقيم على جبل أم الدامي في منطقة وادي رم.

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واستمع سمو الأمير غازي إلى شرح، قدمه الفلكي عماد مجاهد، حول أهمية المرصد، الذي يعد منتجا سياحيا جديدا للسياحة الفلكية، يتناسب مع طبيعة منطقة وادي رم التي تشبه سطح القمر، و ليتمكن السائح أثناء وجوده في وادي رم من رصد السماء والكواكب والنجوم والمجرات.


ويهدف المرصد، الذي أقامته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى متابعة رصد الأجرام السماوية والأحداث والظواهر الفلكية المختلفة، وزيادة المعرفة بعلم الفلك، بمشاركة السياح وطلاب الجامعات والمهتمين بهذا المجال، إضافة إلى توسيع مجال السياحة العلمية في الأردن من خلال استقطاب علماء الفلك والمؤسسات التعليمية.


واختيرت منطقة قمة جبل أم الدامي، لتكون موقعا للمرصد، ضمن معايير وأساسيات بناء المراصد الفلكية، إذ تعد المنطقة، وهي منبسطة ضمن سلسلة تلال، أعلى قمة في الأردن وجنوب بلاد الشام، حيث ترتفع عن سطح البحر 1854 مترا، وأنه بحسب المعايير، كلما ارتفع المرصد الفلكي كلما كانت السماء أكثر وضوحاً.


ويأتي هذا المشروع الفلكي، ضمن رؤية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتطوير السياحة، بإضافة منتج سياحي جديد في مجال السياحة الفلكية، بما يعزز السياحة الخارجية والداخلية، إلى جانب إبراز التنوع السياحي في الأردن.
وحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف بخيت.


 




 

 


 

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