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الأحد، 07-07-2024 07:57 م

مندوبا عن الملك.. الأمير هاشم بن الحسين يفتتح مشروع الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير هاشم بن الحسين، اليوم الأحد، افتتاح مشروع الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمان.

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وكان جلالة الملك أمر عام 2021 بإنشاء قبة سماوية زجاجية لتغطية الفناء الداخلي المسجد بعد تضرر مظلة الرواق الخارجية جراء تراكم الثلوج عليها، وتوسعة المساحة المخصصة للمصلين، وحمايتهم من الظروف الجوية المختلفة.


واستمع سموه إلى ايجاز، قدمته المديرة التنفيذية للهندسة في امانة عمان المهندسة نعمة قطناني، حول المشروع، الذي يتضمن تغطية فناء المسجد الداخلي بسقف زجاجي ذو هيكل مدني بزنة 50 طنا، إضافة الى الزخرفة الهندسية الإسلامية والجوانب الزجاجية مع فتحات متحركة لغايات التهوية، الى جانب تجهيزات لضمان السلامة والأمان، ومظهر جمالي يحافظ على الهوية التراثية للمسجد.

كما اشتمل المشروع على تأهيل أرضية الفناء والواجهات الداخلية المحيطة به، وتوحيد الاشكال وابعاد الاقواس، مع الإبقاء على البركة الصغيرة والقبة الخضراء، التي تعلوها وسط الفناء بعد إعادة تأهيلها، وتأهيل 16 من الاعمدة الحجرية التي تحمل السقف الزجاجي بعد اجراء أعمال التقوية الانشائية من خلال القواعد والاعمدة والتيجان، فضلا عن إزالة التشوهات البصرية وتنظيف حجر الواجهات الخارجية، وإعادة تبليط الساحة الخارجية وإزالة كافة المعيقات منها، وعمل منحدر لذوي الإعاقة.


وشهد المسجد الحسيني الكبير أعمال ترميم وإعادة إعمار متواصلة ابتداءً من الإعمار الهاشمي الأول عام 1923 بإنشائه على انقاض المسجد العمري القديم، والأعمار الهاشمي الثاني عام 1952 والثالث عام 1987 في عهد المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال .


ومنذ أن اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني العرش، تواصلت مسيرة إعمار المسجد، اذ امر جلالة الملك عام 2019، بتجهيز منبر ومحراب جديدين، وواجهات خشبية مزخرفة، وتغطية أعمدة المسجد بالفسيفساء المقطعة يدويا، عقب حريقة شب في المسجد.


وحضر افتتاح المسجد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأمين عام وزارة الاوقاف الدكتور عبدالله العقيل.

 




 

 


 

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