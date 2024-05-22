مندوبا عن الملك .. الجازي يقدم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني

الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قدَّم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي في طهران اليوم الأربعاء، التَّعازي بوفاة فخامة الرَّئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجيَّة حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، في حادث سقوط الطَّائرة المروحيَّة التي كانوا يستقلُّونها.



ونقل الجازي تعازي جلالة الملك والحكومة إلى رئيس الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة المؤقَّت محمد مخبر وإلى قيادات الحكومة الإيرانيَّة؛ مُعرِباً عن التَّضامن مع الأشقاء الإيرانيين في هذا الظَّرف الصَّعب.

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