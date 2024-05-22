الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان وتحذير عاجل صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

بلدية غزة: عدم إدخال الوقود لجمع النفايات يفاقم الكارثة الصحية والبيئة

اختتام بطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 256 مدرسة

إطلاق مجموعات بحثية بالعلوم الزراعية في الجامعة الأردنية

المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب

الاحتلال يشتري مدافع فولكان للتعامل مع طائرات حزب الله

اعلام غزة: نطالب بوفود طبية للقطاع بشكل فوري

6 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة باليمن

مندوبا عن الملك .. الجازي يقدم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني

الملك يستقبل سلطان عمان لدى وصوله إلى الأردن في زيارة دولة

الأربعاء، 22-05-2024 04:40 م

مندوبا عن الملك .. الجازي يقدم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني

image


الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قدَّم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي في طهران اليوم الأربعاء، التَّعازي بوفاة فخامة الرَّئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجيَّة حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، في حادث سقوط الطَّائرة المروحيَّة التي كانوا يستقلُّونها.

ونقل الجازي تعازي جلالة الملك والحكومة إلى رئيس الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة المؤقَّت محمد مخبر وإلى قيادات الحكومة الإيرانيَّة؛ مُعرِباً عن التَّضامن مع الأشقاء الإيرانيين في هذا الظَّرف الصَّعب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202431164747200179906

بيان وتحذير عاجل صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

وزارة التربية والتعليم

اختتام بطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 256 مدرسة

1619432299

إطلاق مجموعات بحثية بالعلوم الزراعية في الجامعة الأردنية

2067609260

المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب

664ded2a20593

الملك يستقبل سلطان عمان لدى وصوله إلى الأردن في زيارة دولة

401556

اليرموك: تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية لقروض الادخار لشهر أيار الجاري

أخبار متعلقة
664caee4be166

الملك يترأس اجتماعاً ويصدر توجيهات

الدفاع المدني 4

حادث سير في طبربور - صور

ORmFddMTSPyxczBASz9VS5RiohJKF8Bm1Y6dxxGb

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في الزرقاء- أسماء

663c869eae990

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل شملت إيطاليا والولايات المتحدة

663946a7a3731

الملك يؤكد ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة

file

إدارة السير تكشف عن سبب الازدحام المروري في صويلح