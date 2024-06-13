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الخميس، 13-06-2024 08:53 م

مندوباً عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 21

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الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 21 وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7 وافتتاح مدرج خالد بن الوليد في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية.

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وشارك في البرنامجين، ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وموظفون من وزارات ومؤسسات مختلفة، إضافة إلى عدد من ضباط الدول الشقيقة والصديقة يمثلون، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر ، وعُمان، وقطر، والكويت، والبحرين، وباكستان، والولايات المتحدة الأميركية.


وقال آمر الكلية: "إن الكلية تفخر اليوم في غمرة الاحتفالات الوطنية بأن تُقدم للوطن والقوات المسلحة والدول المُشاركة، كوكبة جديدة من القيادات الواعدة التي تلقت في رحابها تأهيلاً علمياً وفكرياً متقدماً ينسجم مع متطلبات العصر، مبيناً أن الكلية حرصت على استدامة التحديث والتطوير وشرعت منذ فترة بتنفيذ خطة تطوير شاملة تضمنت الهيكل التنظيمي والبنية التحتية والفنية والتقنية مواكبة لمتطلبات العصر الحديث، وتطبيقاً لرؤى جلالة الملك، ورسالة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في التحديث والتطوير".


وفي نهاية الحفل وزّع رئيس هيئة الأركان المشتركة الشهادات على الخريجين، ودوّن كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن اعتزازه بمستوى التطور الذي وصلت إليه الكلية على الصعيدين العسكري والأكاديمي.


وحضر حفل التخريج مدير المخابرات، ورئيس جامعة مؤتة، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الأردن.

 




 

 


 

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