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الأربعاء، 10-11-2021 11:59 ص

مندوباً عن الملك الحواتمة يقلد ميدالية مئوية الدولة الأولى لكوكبة من ضباط صف المديرية

مندوب


الوكيل الإخباري - قلد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، ميدالية مئوية الدولة الأولى، لكوكبة من ضباط صف مديرية الأمن العام.

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وكان جلالته قد أنعم بوسام المئوية على مديرية الأمن العام في غمرة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، ومئوية الأمن العام، تكريما لدورهم الريادي في رفعة الوطن وتقدمه واستقراره على مدى المئة عام الماضية .


وهنأ اللواء الركن الحواتمة المكرمين، وكافة منتسبي الأمن العام، بالمكرمة الملكية السامية، مستذكرا التضحيات التي بذلها أبناء هذا الجهاز من عاملين، ومتقاعدين، وشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن في مسيرة امتدت منذ تأسيس الدولة.


وأقيمت الفعالية في مديرية الأمن العام بحضور مساعدي مدير الأمن العام وعدد من كبار الضباط.


 




 

 


 

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