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السبت، 30-07-2022 06:21 م

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحوراني بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني، والد شادي الحوراني مساعد رئيس التشريفات الملكية، مدير إدارة تشريفات سمو ولي العهد.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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