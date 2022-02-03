مندوبا عن الملك .. الفزاع يشارك في تشييع جثمان أبو عودة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك المستشار الخاص لجلالة الملك علي الفزاع، اليوم الخميس، بتشييع جثمان رئيس الديوان الملكي الهاشمي والعين والوزير الأسبق عدنان أبو عودة، الذي ووري الثرى في مقبرة العائلة في سحاب.

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ونقل الفزاع تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.