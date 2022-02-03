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مندوبا عن الملك .. الفزاع يشارك في تشييع جثمان أبو عودة

الخميس، 03-02-2022 03:44 م

مندوبا عن الملك .. الفزاع يشارك في تشييع جثمان أبو عودة

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك المستشار الخاص لجلالة الملك علي الفزاع، اليوم الخميس، بتشييع جثمان رئيس الديوان الملكي الهاشمي والعين والوزير الأسبق عدنان أبو عودة، الذي ووري الثرى في مقبرة العائلة في سحاب.

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ونقل الفزاع تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.


وانتقل الفقيد أبو عودة إلى رحمة الله تعالى أمس الأربعاء، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية.

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