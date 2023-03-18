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السبت، 18-03-2023 06:32 م

مندوبا عن الملك رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المراغية "الحجايا "

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء الى عشيرة المراغية الحجايا ، بوفاة المرحوم القاضي العشائري الشيخ فهد زعل المراغية الحجايا (ابو فلاح)

ونقل العيسوي خلال زيارتة بيت العزاء يرافقه الدكتور عاطف الحجايا مستشار الملك لشؤون العشائر، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى عشيرة المراغية ، سائلا العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته.

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