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الثلاثاء، 02-11-2021 05:12 م

مندوبا عن الملك عويس يطلق فعاليات مؤتمر صورة الأردن في العالم في مئة عام في الهاشمية

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الذي تعقده الجامعة الهاشمية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعنوان "صورة الأردن في العالم في 100 عام".

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، 60 مشاركاً من النخب الفكرية والسياسية والأكاديمية والبحثية من مختلف أنحاء العالم يناقشون قضايا مركزيّة كبرى تبرز صور الأردنّ عند الآخر، ورؤى عن الأردن، ومستقبله.

وقال عويس " نلج إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ناظرين للعالم بما يشهده من تغيرات ديموغرافية وتغيرات في المناخ والأمن المائي والتحديات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى ما يشهده العالم من تسارع في التقدم والتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي".

وبين أن "الأردن خطا خطوات واسعة في مجال الاهتمام في التعليم العالي والتعليم النوعي الذي نعتبره الصورة المشرقة التي تعكس سر نجاح وتقدم الأردن، مستنيرين بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحوارات والمناقشات مع المختصين في مجال التعليم لاستحداث طرق جديدة في أنماط التعليم النوعي"، مؤكدا البدء بترسيخ مصفوفة البرامج والمشاريع للارتقاء بنوعية التعليم، مؤكدا أهمية التوسع في التعليم المهني والتقني.

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