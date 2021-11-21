مندوبا عن الملك....وزير الزراعة يفتتح مهرجان التمور الثالث

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية الذي تنظمه الوزارة وجمعية التمور الأردنية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بمشاركة 7 دول من خلال 58 جناحا.

اضافة اعلان



وأكد الحنيفات في كلمته خلال الافتتاح، أن الأردن يدرك أهمية زراعة أصناف التمور ذات العائد الاقتصادي المرتفع؛ مثل صنفي المجهول والبرحي، وتسعى الوزارة لتشجيع الزراعات غير التقليدية التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية وفقا لمعايير الجودة وسلامة الأغذية.



وقال إن تطوير زراعة نخيل تمر المجهول الذي تقدر أعداد أشجاره بنحو 650 ألفا، يعد أحد أهم الأصناف التي يتميز بها الأردن، ويشكل إنتاجه حوالي 14 بالمئة من الإنتاج العالمي، وتتطلع الوزارة للتوسع في زراعة النخيل إلى مليون شجرة.



من جهته، قال السفير الإماراتي بعمان، أحمد البلوشي إن المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية يؤكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والتعاون الوثيق الذي يربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين.



من ناحية أخرى، قال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الدكتور عبد الوهاب زايد، أهمية الشراكة بين الجائزة والجهات المعنية في الأردن والمنظمات الدولية في نجاح هذا المهرجان، بدءا من وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية إلى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والشبكة الدولية لنخيل التمر، وجمعية أصدقاء النخلة بالإمارات، بهدف الارتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور بالأردن.



من جهته، قال رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد في كلمته خلال الافتتاح، إن انضمام الأردن إلى قائمة الدول المنتجة للتمور يأتي ثمرة للجهود الرسمية والمزارعين والرواد الأوائل الذين استثمروا في هذا المجال، حتى بلغ عدد النخيل المثمر في المملكة حوالي 650 ألف شجرة بمعدل نمو سنوي تجاوز 8 بالمئة تنتج حتى الآن حوالي 25 ألف طن، أي 14 بالمئة من انتاج تمور المجهول في العالم، واصبحت تمور المجهول الأردنية علامة فارقة مطلوبة في السوق العالمي التي يصدر منها حوالي 50 بالمئة من هذا الصنف.