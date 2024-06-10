مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين الأسبق إحسان شردم

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، في تشييع جثمان العين الأسبق، الفريق الركن الطيار المتقاعد احسان حميد شردم، قائد سلاح الجو الاسبق.



ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وآل شردم عامة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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كما حضر تشييع الجثمان مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.