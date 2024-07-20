مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل جنب وآل كسبي

الوكيل الإخباري

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- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى آل جنب وآل كسبي بوفاة الحاجة نعمة موسى الكسبي، أرملة الحاج منصور عيسى جنب، شقيقة الوزير السابق المهندس يحيى الكسبي.ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة، وعموم آل جنب وآل كسبي، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.