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الثلاثاء، 18-06-2024 07:45 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى آل البطيخي، بوفاة المهندس أحمد يوسف البطيخي، وإلى قبيلة بني حسن/ العموش - الحسبان، بوفاة العميد الركن المتقاعد مصطفى صايل الحسبان، وإلى عشيرة الحياري، بوفاة أحمد عبدالرزاق الحياري.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت العزاء اليوم الثلاثاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائر البطيخي والحسبان والحياري، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

 




 

 


 

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