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الإثنين، 24-06-2024 08:12 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحجاحجة وأبو هزيم

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى قبيلة عباد/ عشيرة الحجاحجة بوفاة الحاج احمد سليمان الحجاحجة وإلى عشيرة أبو هزيم بوفاة المرحوم بلال عبدالفتاح محمد أبو هزيم.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين اليوم الإثنين، بمحافظة البلقاء،  تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين وعموم عشيرتي الحجاحجة وأبو هزيم، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

 




 

 


 

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