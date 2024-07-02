مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النابلسي واللواما والداوود والفاعوري والخريسات

الوكيل الإخباري

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- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل النابلسي بوفاة الوزير الأسبق عمر نمر النابلسي، وإلى عشيرة اللواما بوفاة العميد المتقاعد علي عبدالقادر اللواما، وإلى آل الداوود بوفاة سوسن مصطفى الداوود، وإلى عشيرة الفاعوري بوفاة نزار احمد الفاعوري، وإلى عشيرة الخريسات بوفاة صبري مصطفى الخريسات.ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وإلى عموم عشائرهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك العميد رزق الرواشدة.